Thor: Love and Thunder, Christian Bale sbarca in Australia per prepararsi al film Marvel?

Sebbene Taika Waititi sia ancora impegnato con la sceneggiatura di Thor: Love and Thunder, l'interprete del Dio del Tuono Chris Hemsworth ha confermato che le riprese del film partiranno a gennaio 2021 in Australia, dove è da poco sbarcato una delle new entry più attese del cast.

Stiamo parlando di Christian Bale, che come confermato dalla co-star Tessa Thompson vestirà i panni del villain principale, la cui identità non è però ancora stata rivelata. Secondo quanto riportato da The Direct, infatti, il canale YouTube KobieThatcer ha diffuso in rete il video dell'arrivo dell'attore a Sydney, dove tra qualche mese inizierà la produzione della pellicola Marvel.

Al momento non è chiaro se la visita di Bale in Australia abbia qualcosa a che vedere con la sua partecipazione al film di Waititi, ma come suggerito dal sito è possibile che l'attore si sia presentato per iniziare la preparazione al ruolo con allentamenti, prove costume, stunt e coreografie. Inoltre, è molto probabile che Bale dovrà sottoporsi alla quarantena standard di 14 giorni prima di poter cominciare i lavori.

In seguito ai vari slittamenti del calendario del MCU, lo ricordiamo, la data di uscita del film è stata fissata all'11 febbraio 2022. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai motivi per cui Christian Bale sarebbe un ottimo Minotauro in Thor: Love and Thunder.