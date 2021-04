Thor: Love and Thunder, Christian Bale si è rasato per il film! Guardate il suo nuovo look

Celebre per le sue epiche trasformazioni al cinema, da Il Cavaliere Oscuro a L'uomo senza sonno, Christian Bale a quanto pare ha dovuto cambiare aspetto anche per il suo ruolo in Thor: Love and Thunder. Tuttavia, questa volta si è limitato a un semplice taglio di capelli.

Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, il Daily Mail ha diffuso in rete delle foto scattate a Sydney che mostrano un Bale rasato e pronto a vestire i panni di Borr il Macellatore di Dei, il nuovo antagonista principale del Dio del Tuono di Chris Hemsworth. Stando al tabloid, l'attore ha trascorso un giorno di pausa con la famiglia a Palm Beach, località situata a circa un'ora dalla metropoli australiana.

Diretto da Taika Waititi, lo ricordiamo, il film vedrà vedrà nel cast anche Tessa Thompson e Natalie Portman, di cui è atteso il debutto nei panni di Mighty Thor (nuova identità di Jane Foster). Insieme a loro sono stati inoltre avvistati in Australia Chris Pratt, Karen Gillian e Dave Bautista, di ritorno nei panni dei rispettivi membri dei Guardiani della Galassia. Per quanto riguarda le guest star, è stata confermata la presenza di Matt Damon, Melissa McCarthy e Russel Crowe in un ruolo sconosciuto.

L'uscita della pellicola è fissata al 6 maggio 2022. Intanto, Chris Hemsworth ha pubblicato una foto in compagnia di Taika Waititi e Matt Damon.