Thor Love and Thunder, Chris Pratt senza inibizioni: 'Amo Chris Hemsworth'

Dopo la diffusione del primo trailer di Thor Love and Thunder, la Marvel sta intensificando la promozione intorno alla pellicola che arriverà nelle sale tra meno di due mesi. In una recente intervista concessa a SFX Magazine, Chris Pratt ha potuto parlare della sua esperienza sul set di Taika Waititi e del suo lavoro insieme a Chris Hemsworth.

Senza risparmiarsi in complimenti, Pratt ha adorato lavorare con Hemsworth nella pellicola che lo vedrà praticamente come co-protagonista del Dio del tuono:

"Adoro poter lavorare con Chris Hemsworth", ha dichiarato Pratt. "È come Thor nella vita reale. È un tipo dolcissimo. Super divertente. Lavora molto duramente. È stato fantastico. Ho amato ogni minuto delle riprese di [Thor 4]. Sono così grato che ci abbiano fatto lavorare insieme. È stato bello vederlo portare questo film in Australia e girarlo lì, con tutti i suoi connazionali. E con il regista Taika Waititi, che è semplicemente straordinario. Il suo stile è davvero unico".

Per quanto riguarda l'altra principale novità di questo film, ovvero la Mighty Thor di Natalie Portman, ne ha recentemente parlato Waititi in un'intervista in cui ha rivelato che Jane Foster sarà più divertente in Thor 4:

"Beh, non vuoi che Natalie torni e interpreti lo stesso personaggio che va in giro con l'attrezzatura scientifica. Sapete, mentre Thor è in giro lei è rimasta sulla Terra, picchiettando il piede e dicendo 'quando tornerà?'. Vuoi che faccia parte dell'avventura e dal personaggio di Jane vuoi qualcosa in più. Natalie è davvero divertente nella vita reale. È un po' goffa e ha un grande senso dell'umorismo e non penso che sia stato sfruttato abbastanza nei primi film".

Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale il 6 luglio prossimo.