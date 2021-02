Thor: Love and Thunder, Chris Pratt ha già finito di girare le sue scene?

Sono giorni indaffarati per il cast di Thor: Love and Thunder: la banda al seguito del regista Taika Waititi si trova attualmente in Australia per le riprese del film che vedrà la Jane Foster di Natalie Portman sollevare Mjolnir, ma per qualcuno il soggiorno nell'emisfero australe sembrerebbe esser già terminato.

Quel qualcuno risponde al nome di Chris Pratt: lo Star-Lord di Guardiani della Galassia è infatti apparso nelle scorse ore in una foto che lo ritrae intento a trascorrere la giornata di San Valentino in compagnia della moglie Katherine Schwarzenegger, il che suggerisce che il nostro abbia già terminato il suo lavoro ad Asgard e dintorni.

La cosa ci fa inoltre supporre che le scene dei Guardiani in Thor: Love and Thunder potrebbero essere meno del previsto: tra i 15 giorni di quarantena previsti dalle normative anti-COVID vigenti in Australia e questa partenza anticipata, infatti, il nostro Chris dovrebbe aver trascorso sul set un periodo relativamente breve. Ciò non esclude, ovviamente, che l'attore possa comunque dover girare altre scene in soundstage.

A tal proposito, approfondiamo la questione cercando di capire per quanto tempo dovrebbero apparire i Guardiani in Thor: Love and Thunder; ecco, invece, cosa ci porta a pensare che in futuro Jane Foster potrebbe diventare più potente di Thor.