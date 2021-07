Thor: Love and Thunder, Chris Pratt elogia Taika Waititi: 'Quante risate sul set!'

Intervistato da Variety in occasione dell'uscita de La guerra di domani, action sci-fi che lo vede recitare al fianco di Yvonne Strahovski, Chris Pratt ha elogiato Taika Waiti per il suo lavoro su Thor: Love and Thunder, in cui riprenderà i panni di Star-Lord dei Guardiani della Galassia.

"È il tipo di persona che può realizzare un film fantastico... questa è la destinazione. E il viaggio per arrivarci è divertente quanto guardare il film", ha dichiarato l'attore, alla sua prima esperienza con il regista neozelandese. "È vibrante, cerca sempre di far ridere la crew, fa le sue gag. Non riesci a credere che sia il regista."

Nel corso dell'intervista, l'attore ha anche confermato che prenderà parte alle riprese di Guardiani della Galassia vol. 3 entro la fine del 2021, come aveva anticipato nei giorni scorsi anche James Gunn. Quando Variety gli ha chiesto come immagina la sua vita tra 30 anni, in riferimento alla trama de La guerra di domani, Pratt ha scherzato dicendo che probabilmente sarà "sul set di Guardiani della Galassia 71", prima di aggiungere più seriamente: "Penso che che sarò circondato ai miei nipoti, spero. Sarò grasso e felice, e non indosserò più trucco."

Nel frattempo, James Gunn ha lodato lo script di Thor: love and Thunder.