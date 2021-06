Thor: Love and Thunder, Chris Pratt su Chris Hemsworth: 'È di un altro livello'

L'interazione tra Thor e i Guardiani della Galassia è uno degli argomenti che più stimola la curiosità dei fan in vista di Thor: Love and Thunder: la coppia formata dai personaggi di Chris Hemsworth e Chris Pratt promette scintille (almeno stando a quanto visto tra Infinity War ed Endgame) e noi, ovviamente, non chiediamo di meglio.

Nonostante i due sembrino sopportarsi davvero poco on-screen, però, tra gli attori di Star-Lord e Thor pare essere scoppiato l'amore sul set: dopo essersi mostrato in compagnia dell'altro Chris nell'atto di prendere in giro Chris Evans, infatti, Chris Pratt ha rivolto alcune parole d'elogio al suo collega figlio di Odino.

"Hemsworth è fantastico, è davvero bravo. La gente resterà senza parole quando vedrà cos'ha fatto, cosa lui e Taika hanno fatto con Thor: Love and Thunder. È davvero di un altro livello. Chris l'ha portato davvero ad un altro livello. [...] Ero davvero in soggezione in sua presenza. È una bravissima persona anche nella vita reale. È stato fantastico essere lì con lui" sono state le parole dell'attore di Peter Quill.

Noi, a questo punto, non potremmo essere più curiosi di così: il lavoro di Hemsworth e Waititi sarà stato davvero così eccezionale? Lo scopriremo solo tra un po' di tempo! Recentemente, intanto, Chris Hemsworth ci ha mostrato i suoi allenamenti in vista di Thor.