Thor Love and Thunder, Chris Hemsworth sul nuovo trailer: 'Vi farà esplodere il cervello'

Nella giornata di oggi arriverà in streaming il nuovissimo trailer di Thor Love and Thunder, per questo motivo la sua star principale, Chris Hemsworth, ha potuto anticiparne qualcosa pubblicando un video teaser sui suoi canali social per rivolgersi direttamente ai fan dei Marvel Studios. A quanto pare il nuovo trailer della pellicola sarà folle.

"Un enorme, enorme annuncio. Il trailer ufficiale di Thor: Love and Thunder esce domani", ha dichiarato Hemsworth nel video postato su Instagram ieri. "Non perdetelo, spargete la voce, diffondete l'amore. Questo trailer vi farà esplodere il cervello. È qualcosa di cui sono molto, molto orgoglioso".

Al momento non sappiamo granché sulla seconda pellicola dei Marvel Studios targata Taika Waititi, ma il regista ha anticipato grandi cose, e ha persino promesso che vedremo il miglior villain del MCU con Christian Bale, che in Thor: Love and Thunder interpreterà Gorr il Macellatore di Dei.

Per quanto riguarda l'altra principale novità di questo film, ovvero la Mighty Thor di Natalie Portman, ne ha recentemente parlato Waititi in un'intervista in cui ha rivelato che Jane Foster sarà più divertente in Thor 4:

"Beh, non vuoi che Natalie torni e interpreti lo stesso personaggio che va in giro con l'attrezzatura scientifica. Sapete, mentre Thor è in giro lei è rimasta sulla Terra, picchiettando il piede e dicendo 'quando tornerà?'. Vuoi che faccia parte dell'avventura e dal personaggio di Jane vuoi qualcosa in più. Natalie è davvero divertente nella vita reale. È un po' goffa e ha un grande senso dell'umorismo e non penso che sia stato sfruttato abbastanza nei primi film".

Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale il 6 luglio prossimo.