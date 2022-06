Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth chiarisce quanto ancora rimarrà nell'MCU

Chris Hemsworth non ha ancora intenzione di lasciare il martello di Thor a qualcun altro. L'attore australiano è tornato sul futuro del suo personaggio nel corso del red carpet della première di Thor: Love and Thunder, ultimo capitolo cinematografico sul Dio del Tuono, con Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster.

Nonostante le recenti dichiarazioni sulla possibilità che Thor: Love and Thunder rappresentasse l'ultimo suo film nell'MCU, Chris Hemsworth ne ha parlato in termini differenti.



"Lo farò finché qualcuno mi dirà di smettere. Adoro interpretare Thor" ha dichiarato a Deadline. Hemsworth ha recitato nel personaggio dal film del 2011, Thor, riprendendo il ruolo in tre sequel e in quattro film degli Avengers, diventando il primo personaggio dell'MCU a recitare in quattro film stand alone.



Hemsworth aveva ammesso di essersi annoiato ad interpretare Thor prima dell'avvento di Taika Waititi:"C'è una qualità adolescenziale in lui, un senso di avventura. E una sorta di divertente immaturità. Lavorare con lui è qualcosa di diverso ogni volta, qualcosa di nuovo. Ed è un caro amico".



Tutto pronto per il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor, al fianco di Natalie Portman nei panni di Jane Foster in Thor: Love and Thunder, ultimo capitolo della saga sul Dio del Tuono con Taika Waititi alla regia. Natalie Portman ha partecipato per impressionare i figli, così come da lei stessa dichiarato durante un'intervista.



Nel cast anche Christian Bale, Tessa Thompson e Jaimie Alexander. Il film uscirà in Italia il 6 luglio. Scoprite il nuovo trailer di Thor Love and Thunder.