Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth torna ad impugnare il Mjolnir in un video dal set

Mentre proseguono senza intoppi le riprese di Thor: Love and Thunder, dal set australiano del film è emerso il video di una scena d'azione che mostra Chris Hemsworth impugnare il suo iconico Mjolnir.

Il video, caricato su Tik Tok e segnalato da The Direct, purtroppo è stato rimosso, ma in calce alla notizia potete trovare alcuni screenshot che confermano chiaramente che nella sua prossima avventura il Dio del Tuono potrà fare di nuovo affidamento sulla sua arma distintiva.

Come molti di voi ricorderanno, l'ultima apparizione del Mjolnir nel MCU risale al finale di Avengers: Endgame, quando Steve Rogers aka Captain America, dopo averlo utilizzato durante la battaglia decisiva contro Thanos, decide di portarlo con sé nel passato per rimettere le Gemme dell'Infinito al loro posto. Nel film, così come in Avengers: Infinity War, il Dio del Tuono utilizza infatti la potentissima ascia Stormbreaker forgiata su Nidavellir, ma allora perché in Love and Thunder tornerà a sfoggiare il Mjolnir?

Una possibile spiegazione potrebbe riguardare il fatto che il film firmerà il debutto di Jane Foster (Natalie Portman) come Mighty Thor, la quale molto probabilmente avrà bisogna di sollevare proprio il Mjolnir per dimostrare di essere degna. Per scoprire perché Thor si ritroverà ad utilizzarlo invece della Stormbreaker, invece, non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulla trama.



L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata all'11 febbraio 2022. Intanto, è spuntato in rete un rumor sulla possibile presenza di Brie Larson.