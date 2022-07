Thor Love and Thunder, Chris Hemsworth: 'sono migliore degli altri nel mantenere segreti'

Essere coinvolti nel Marvel Cinematic Universe significa dover mantenere segreti per molto tempo senza far trapelare nulla. Per alcuni attori può essere una cosa difficile, mentre Chris Hemsworth è convinto nelle sue abilità e crede che non esista nessuno migliore di lui.

Parlando con AP Entertainment, Hemsworth ha detto di aver fatto un ottimo lavoro nel non rovinare vari film del MCU, ricordando di aver fatto meglio di Mark Ruffalo e Tom Holland, due attori che di tanto in tanto si sono fatti scappare più di qualcosa.

"Sì, penso di essere abbastanza bravo", ha detto l'attore. “Non sono come Mark Ruffalo… lo fa anche Tom [Holland]. Non credo di averlo mai fatto".

Recentemente, Chris Hemsworth ha parlato del futuro di Thor nel MCU, con il personaggio del Dio del Tuono che ha debuttato diversi anni fa nel MCU, precisamente nel 2011. Il cast della pellicola, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Thor: Love and Thunder, è inoltre composto da Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Taika Waititi, Russell Crowe e Natalie Portman.

Nella pellicola, che riprenderà dopo gli eventi di Avengers Endagame, il nostro eroe dovrà vedersela con il temibile Gorr, il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale. Per affrontare la minaccia, Thor recluterà Valchiria, nuovo re di New Asgard, Korg, Jane Foster, diventata Mighty Thor e non solo. Infatti, a dare un ulteriore sostegno saranno i Guardiani della Galassia, con Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill / Star-Lord, Pom Klementieff nel ruolo di Mantis, Dave Bautista nel ruolo di Drax il Distruttore, Karen Gillan nel ruolo di Nebula, Sean Gunn nel ruolo di Kraglin, Vin Diesel come doppiatore di Groot e Bradley Cooper come doppiatore di Rocket.

Per prepararvi al film, vi lasciamo con il nostro video-riassunto sulla storia di Thor nel MCU.