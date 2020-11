Thor Love and Thunder, Chris Hemsworth sfodera i muscoli durante l'allenamento per il film

Il lavoro di un supereroe non finisce mai, anche se in Avengers: Endgame Thor una pausa sembrava essersela presa... Chris Hemsworth tuttavia, non può permettersi di sgarrare, ed eccolo allenarsi a tutto ritmo in vista dell'inizio delle riprese di Thor: Love and Thunder.

Certo, ci vuole ancora un po' prima che si possa tornare sul set di un film Marvel, ma l'anno nuovo porterà con sé l'inizio delle riprese della nuova pellicola dedicata al Dio del Tuono e alle sue avventure, e ai suoi protagonisti è richiesto di mantenersi in forma, senza eccezioni.

E Hemsworth, ligio al dovere, trova il modo di trasformare anche l'eccezione in allenamento...

"Oggi è il mio cheat day. Per questo ho deciso di concedermi come premio questo donut gigante. Diamine se è pesante!" scherza infatti l'attore sui social, impegnato in quella che è chiaramente parte della sua routine di esercizi fisici.

Beh, se tutte le ciambelle fossero così, mantenere il peso forma ideale non sarebbe certo un problema...

Thor: Love and Thunder è scritto e diretto da Taika Waititi, e vedrà tra i suoi protagonisti anche Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale e Chris Pratt (e si vocifera anche Vin Diesel). Un insider lo ha recentemente definito "una sorta di Avengers 5", quindi non sembra un azzardo assumere che possiamo aspettarcene davvero di ogni.