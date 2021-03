Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth sulle sfide del realizzare il nuovo sequel Marvel

Le riprese di Thor: Love and Thunder procedono spedite in terra australiana, ma Chris Hemsworth è consapevole delle sfide che comporta la realizzazione di un nuovo sequel in una saga cinematografica popolare quanto quella quel del Dio del Tuono.

Dopo aver ridato vita a un franchise che sembrava aver raggiunto una fase di stallo passato il secondo round, il regista di Thor: Ragnarok Taika Waititi si è incaricato di continuare l'opera con Thor: Love and Thunder, portando la saga di Thor ad essere la più prolifica tra quelle dedicate ai singoli Avengers.

Ma un'operazione di questo tipo non è esente da sfide e pressioni, come rimarca anche l'interprete del Dio del Tuono Chris Hemsworth.

"C'è la stessa, se non addirittura maggiore pressione di fare qualcosa del genere ancora una volta" ha spiegato Hemsworth ai microfoni di GQ Australia "Per questo siamo come pervasi da un'energia ricca di entusiasmo ma anche un po' di nervosismo che ci motiva ancor di più nel voler andare oltre e assicurarci che vengano rispettate tutte le tappe e che le scene scelte per raccontare la storia vengano approcciate nel modo più adeguato".

E ovviamente, l'aggiungere nuova linfa al cast del film, come l'attore de I Guardiani della Galassia Chris Pratt, non può che essere d'aiuto: "È un tipo davvero impressionante, ha una spontaneità e un senso dell'umorismo davvero assurdi, e riesce a venirsene fuori con delle idee davvero geniali. È divertente, un'ispirazione, ma ti intimidisce anche, in un certo senso".

Per vedere però il risultato finale dovremo attendere il prossimo febbraio, quando Thor: Love and Thunder farà il suo debutto sul grande schermo.