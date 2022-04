Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth: 'sarà pazzo e pieno di cuore'

Il primo trailer di Thor: Love and Thunder è stato finalmente condiviso online nella giornata di oggi, dopo una lunga attesa. Ecco le parole di Chris Hemsworth, che ha da poco pubblicato un post su Instagram a riguardo.

I Marvel Studios hanno appena lanciato il primo teaser di Thor: Love and Thunder, con un trailer di 90 secondi che sembra promettere tanto divertimento e spensieratezza come il primo film di Taika Waititi uscito nel 2017.

La star australiana, che interpreterà il dio del tuono per l'ottava volta in questo film, ha condiviso il video sul suo Instagram e ha scritto un breve messaggio ai fan, promettendo emozioni e follia.

"Ecco il primo teaser di Thor Love And Thunder", ha scritto Hemsworth. “Tutte le sensazioni di una classica avventura di Thor. Grande, rumoroso, pazzo e pieno di cuore. Riderai, piangerai, poi riderai così tanto che piangerai ancora un po'!! Love and Thunder in arrivo per tutti l'8 luglio!!”

Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale italiane il 6 luglio. Noi vi lasciamo con il nostro approfondimento riguardo cosa sia successo al personaggio di Thor di Chris Hemsworth dopo Endgame. Il prossimo film del MCU sarà invece Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che arriverà nei cinema il 4 maggio.