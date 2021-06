Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ci mostra come si allena il Dio del Tuono

Se il vostro sogno è sempre stato quello di avere un fisico da far invidia persino al Dio del Tuono, seguite i consigli di Chris Hemsworth, che lui di muscoli, dei e tuoni ne sa qualcosa...

La star di Thor: Love and Thunder Chris Hemsworth ha infatti condiviso un nuovo video su Instagram, nel quale ci mostra i risultati dei duri allenamenti portati avanti negli ultimi mesi per raggiungere la forma perfetta in previsione della sua nuova avventura sul grande schermo nei panni del Dio del Tuono.

"Ricevo sempre un sacco di domande sul mio allenamento fisico per il ruolo di Thor. Questa volta sono stato abbastanza fortunato da aver potuto passare un lungo periodo a casa per poter provare una moltitudine di metodi nutrizionali e di allenamento, per poter dar vita alla versione più forte di me stesso e del mio personaggio" ha spiegato l'attore nella caption del video, che è a tutti gli effetti una pubblicità per il programma di allenamento Centr Power, che sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 21 giugno "Per questo ho deciso di ideare un programma completo che illustra come ho raggiunto questi risultati. Mangiare, allenarsi, dormire e ripetere! Con il nostro Centr Power program".

Per qualsiasi dettaglio potete recarvi al link segnalato dall'attore nel post che trovate anche in calce alla notizia (che rimanda alla sua bio di Instagram), mentre per ciò che vedremo in Thor: Love and Thunder ci sarà da aspettare ancora un po', quando ci verranno mostrati i primi materiali promozionali del film diretto da Taika Waititi.