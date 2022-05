Thor Love and Thunder, Chris Hemsworth su Mighty Thor: 'Siamo una coppia da Met Gala'

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è in sala solo da pochi giorni, ma c'è già chi con la testa è proiettato alla prossima uscita del Marvel Cinematic Universe al cinema, ovvero Thor: Love and Thunder. Il film non vedrà solo il ritorno del Dio del tuono ma anche l'esordio di Natalie Portman nei panni di Mighty Thor, con tanto di costume.

Dopo la condivisione della foto di coppia tra Chris Hemsworth e Portman, è lo stesso attore a commentare lo scatto che li ritrae con indosso i nuovi scintillanti costumi di Thor e Mighty Thor rispettivamente. Hemsworth ha scherzato sul fatto che i costumi di entrambi i personaggi sarebbero perfetti per sfilare al Met Gala, approfittando della serata glamour andata in scena lo scorso weekend.

Non è ancora del tutto chiaro come Jane sia arrivata a questa trasformazione, ma dalla sinossi del suo personaggio è noto che verranno rivelati i motivi della sua assenza e la battaglia combattuta con la sua malattia. L’estetica di quello che è appena diventato il prossimo film del Marvel Cinematic Universe in arrivo sarà ovviamente influenzata dallo stile unico del regista Taika Waititi, ma anche dalla presenza straordinaria dei Guardiani della Galassia al completo, che come molti ricorderanno hanno accolto Thor nei loro viaggi interstellari a bordo della Milano dopo il finale di Avengers: Endgame.

A coronare il tutto Russel Crowe che amplierà il pantheon del MCU con il suo Zeus, ma soprattutto un villain d’eccezione come Gorr the God Butcher interpretato da Christian Bale, non ancora mostrato nei trailer ma di cui abbiamo avuto un assaggio grazie al merchandising: trovate qui il look di Gorr in Thor Love and Thunder. Quali sono le vostre aspettative sul film? Ditecelo nei commenti!

Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale il 6 luglio 2022.