Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth si allena in stile anni '80 in queste foto dal set

Dopo aver visto un Thor trasandato e fuori forma, seppur apprezzato dal pubblico, in Avengers: Endgame, nell'imminente Thor: Love and Thunder lo rivedremo sfoggiare un vero fisico da supereroe. In occasione del suo quarto stand-alone targato Marvel Cinematic Universe, il Dio del Tuono ritroverà come sappiamo anche Jane Foster (Natalie Portman).

Dopo le recenti foto di New Asgard, dal set di Thor: Love and Thunder continuano ad arrivare nuove immagini che possono svelare altri aspetti del film diretto da Taika Waititi. Nelle foto in calce alla notizia, per esempio, possiamo vedere un Chris Hemsworth / Thor impegnato in un allenamento, con un look che sembra rifarsi agli anni '80: smanicato, pantaloni della tuta, fascia a fermare la chioma fluente e polsiere coordinate.

Anche se Thor non è il supereroe preferito dal figlio di Chris Hemsworth, l'attore naturalmente ci tiene davvero a ben figurare. In un recente scambio di battute su Instagram, Chris Pratt (che interpreta Star-Lord) gli ha scherzosamente chiesto di smettere di allenarsi, per non farlo sfigurare al suo confronto.

"C'è quella stessa pressione ora, se non di più" ha raccontato recentemente Chris Hemsworth parlando di Thor: Love and Thunder. "Quindi c'è un po' di quella emozionante energia nervosa che sta motivando tutti noi a spingerci oltre il limite, ad assicurarci di coprire tutte le basi e ad avvicinarci alla scena da ogni angolazione."

Thor: Love and Thunder sarà al cinema dal 6 maggio 2022.