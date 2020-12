Thor: Love and Thunder, chi è Gorr il Macellatore di Dei?

Durante le ultime settimane dell'anno è arrivata la conferma che Christian Bale vestirà i panni di Gorr il Macellatore di Dei nell'attesissimo Thor: Love & Thunder di Taika Waititi, e in merito vogliamo approfondire brevemente la figura del villain e spiegare cosa lo rende così spietato, amletico e straordinario.

Quello che contraddistingue il personaggio è una profonda avversione verso gli Dei. Il suo viscerale disprezzo per queste entità superiori nasce come sperimentazione diretta della loro indifferenza, essendo Gorr proveniente da un pianeta di fervidi credenti. Anche lui lo era, soprattutto da giovane. Una persona modesta, con una moglie e una figlia, a suo modo felice. Il suo mondo crolla con l'arrivo della schiavitù e la morte dei suoi cari, avvenuta nonostante Gorr avesse invocato in fede gli Dei tanto venerati e invece incuranti, distaccati.

Diventa così un misoteista, convinto cioè della crudeltà e dell'arroganza degli Dei. Un odio talmente recondito e passionale da attirare l'interesse della Necrosword, una lama magica "abitata" da una potente entità che convince Gorr a fondersi con essa, spingendolo a imbarcarsi in una crociata con lo scopo di sterminare tutti gli Dei dell'Universo, passati, presenti e futuri, potendo muoversi nello spazio-tempo.



Questa entità si scoprirà essere All-Black, il primo Simbionte della storia, nato direttamente dall'ombra del perfido Knull, divinità malevola che a suo tempo provò anch'essa a uccidere gli Dei, fallendo. Per questo All-Black, pura oscurità, tenebra infinita, abbandona il suo creatore cercando un nuovo ospite, che trova finalmente in Gorr. Grazie a lui torna così a nutrirsi del sangue degli Dei e rende anzi il povero alieno un Dio malvagio a sua volta, seguendo le orme di Knull, con tanto di esercito di bestie semi-senzienti e un pianeta composto da sole ombre.



Thor incontra più volte Gorr nel corso della sua vita, proprio a causa della capacità di quest'ultimo di muoversi avanti e indietro nel tempo, e arriva a sconfiggerlo in un futuro dove il nemico domina incontrastato l'Universo, schiavizzando o massacrando ogni Dio esistente.



Stupefacente. Thor Love and Thunder uscirà nelle sale cinematografiche il 6 maggio 2022.