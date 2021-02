Thor: Love and Thunder, ci sono delle capre sul set: ecco a cosa dovrebbero

Dopo aver ammirato i nuovi look di Thor e Star-Lord grazie alla foto dal set dell'attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, ecco che sempre dalla produzione australiana del cinecomic Marvel Studios arrivano adesso delle immagini che immortalano quelle che sembrano proprio essere delle capre.

Per molti potrebbero sembrare alquanto strane, ma ai fan dei fumetti Marvel dovrebbe far suonare più di un campanello e anticipare forse uno sviluppo davvero entusiasmante della storia. Esattamente come l'omonima divinità norrena da cui è ispirato, il Thor fumettistico ha due caproni: Toothgnasher e Toothgrinder, fedelissimi animali che per lui trainano il suo carro di metallo Asgardiano in giro per lo spazio.



Questo significa che dovremmo finalmente vedere in azione sul grande schermo le due capre del Dio del Tuono, e probabilmente anche nel mezzo della lotto contro Gorr il Macellatore di Dei interpretato da Christian Bale, di cui non vediamo l'ora di vedere il look cinematografico. Conoscevate l'esistenza di Toothgnasher e di Toothgrinder? Fatecelo sapere nei commenti.



Vi ricordiamo che Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale cinematografiche americane il 6 maggio del 2022. Nel cast troveremo anche i restati Guardiani della Galassia, dal Drax di Dave Bautista alla Nebula di Karen Gillan, e Natalie Portman nel ruolo della Potente Thor.