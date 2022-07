Thor: Love and Thunder, la capra del film sostitusce Ghostface di Scream in un poster!

Grazie all'intervento ironico di BossLogic, una delle due capre urlatrici presenti in Thor: Love & Thunder si trasforma nel villain Ghostface della saga horror di Scream in un divertente poster crossover. Le due capre consegnate a Thor a inizio film sono protagoniste di molte sequenze comiche della pellicola di Taika Waititi e le vediamo più volte.

Oltre al villain Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale) e ad altri elementi della trama di Thor: Love and Thunder, uno degli elementi più attesi prima dell'uscita del film erano le capre. Le capre di Thor, utilizzate per il suo carro, derivano dalla mitologia norrena ed erano un'idea che Hemsworth avrebbe avuto per il franchise già nel 2009, ma che all'epoca era stata rifiutata dalla Marvel. Alla fine hanno fatto il loro debutto al cinema in Thor: Love and Thunder, le capre sono apparse in innumerevoli pubblicità del film e hanno persino ricevuto i loro character poster.

Una delle capre di Thor: Love and Thunder torna sotto i riflettori, questa volta in uno stravagante poster crossover con Scream. Il poster, creato da Bosslogic, mostra la classica locandina di Scream, con uno sfondo nero intenso, il titolo in basso e una figura al centro. Al posto di Ghostface, però, la figura è sostituita dal volto di una delle capre di Love & Thunder. L'occhio arancione della capra è parzialmente in ombra, con la bocca aperta sul lato più chiaro. Sopra il titolo Scream, Bosslogic aggiunge il logo dei Marvel Studios. I titoli di coda in basso sono proprio quelli del cast e della troupe di Love & Thunder, e non quelli di Scream.

Nel frattempo, con l'uscita di Thor: Love and Thunder al cinema, i fan hanno aggiornato la loro classifica dei film della Fase 4 del MCU, dove spicca ancora una volta l'ultimo posto di Eternals per gradimento, segno che si è trattato di una pellicola davvero divisiva tra i fan Marvel.