Thor: Love and Thunder, quali sono i buchi di trama del film?

Ormai si sono raffreddate le copiose critiche rivolte a Taika Waititi da un'ampia fetta di fan per il suo Thor: Love and Thunder. Ad alcuni non piace proprio il suo stile, mentre altri lamentano incongruenze dovute al suo approccio anarchico, difficilmente collocabile nel canone MCU. Quanti buchi ci sono effettivamente?

I fan della Marvel sono attualmente presi dai numerosissimi annunci MCU dal Comic Con, che spaziano dalle serie animate a moltissimi titoli già della Fase 5 e della Fase 6. Fra questi però non si fa parola di Thor 5, il che può essere tranquillamente segno di voler lasciar trascorrere un po’ di tempo dal precedente, ma anche che i Marvel Studios debbano valutare attentamente i traguardi di Taika Waititi. Noi per ora ci limiteremo a evidenziare buchi di trama (molti secondari, qualcuno più cruciale) sparsi qua e là. Ovviamente se non avete ancora visto il film, sappiate che seguiranno fin da subito grossi spoiler.

Morte degli asgardiani: I problemi riguardano sia l’atto della morte che il luogo del trapasso, il leggendario Valhalla. La morte di Jane Foster, divenuta polvere di stelle, ci ha ricordato che un solo altro personaggio si è dissolto allo stesso modo: Odino. Per gli altri però, questo non avviene. Su Loki il discorso è certamente ambiguo vista la sua diversa provenienza, ma per Heimdall e gli altri amici di Thor invece, niente polvere. E se si tratta di prestigio acquisito, perché Odino si ritrova nel Valhalla anche se non è morto combattendo?

Gorr the God Butcher: Con l’introduzione di questo personaggio e a giudicare da quanto abbiamo potuto vedere a Omnipotence City, sembra molto facile uccidere gli Dei. Eppure la Necrospada di Gorr viene presentata come una delle poche armi in grado di farlo. Inoltre, considerando che l’opera di Gorr era di interesse intergalattico, perché Captain Marvel non è intervenuta, visto che in Endgame sostiene che sia proprio quello il suo ruolo?

Dei o alieni: Gli asgardiani sono Dei o alieni? Nei primi film Odino insiste che non siano i primi, ma solo creature aliene particolarmente longeve e potenti considerate per questo degli Dei dagli umani. Ma in questo nuovo film, tutti si appellano e si comportano nei loro confronti come farebbero con Zeus, come Dei appunto.

I poteri della saetta: Appena entrato in possesso della saetta di Zeus, Thor sembra acquisire due poteri mai visti prima. La capacità di viaggiare immediatamente al centro dell’universo e la capacità di trasmettere i suoi poteri agli altri. Se la prima sembra necessaria alle finalità narrative, per accorciare i tempi, la seconda, semplicemente, non è spiegata. Né come Thor, se anche dipendesse solo dalla saetta, sapesse di poterlo fare e come, così all’improvviso.

Stormbeaker e Mjolnir: Quando la prima viene sottratta da Gorr, perché Thor non la richiama a sé? Sappiamo che la distanza non c’entra, quindi può dipendere solo da uno squilibrio di poteri. Solo che, in ogni caso, rimane poco spiegato. Invece, per quanto riguarda Mjolnir, Thor la incanta per proteggere Jane, ma di fatto è proprio il martello a espellere le cure per la sua malattia e quindi ad accelerarla. Quale delle due, allora?

