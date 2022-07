Thor Love and Thunder parte bene al box office: secondo miglior risultato del 2022!

Il pubblico ha risposto presente all'atteso appuntamento con Thor: Love and Thunder, che con le anteprime di giovedì sera ha incassato ben 29 milioni di dollari, secondo miglior risultato del 2022 dietro a Doctor Strange in the Multiverse of Madness', che raggiunse invece 36 milioni.

Il risultato del film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Thor: Love and Thunder, è inoltre il quinto più alto per un titolo MCU, dietro ad Avengers: Endgame ($ 60 milioni), Spider-Man: No Way Home ($ 50 milioni), Avengers: Infinity War ($ 39 milioni) e Doctor Strange 2 .

Sequel diretto di Thor: Ragnarok, uscito nel 2017, Love and Thunder è il ventinovesimo film del Marvel Cinematic Universe. Oltre al protagonista, interpretato dal solito Chris Hemsworth, il cast del film è composto da Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Taika Waititi, Russell Crowe e Natalie Portman, che abbiamo intervistato per voi.

Nella pellicola torneranno inoltre gli amati Guardiani della Galassia, con Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill / Star-Lord, Pom Klementieff nel ruolo di Mantis, Dave Bautista nel ruolo di Drax il Distruttore, Karen Gillan nel ruolo di Nebula, Sean Gunn nel ruolo di Kraglin, Vin Diesel come doppiatore di Groot e Bradley Cooper come doppiatore di Rocket.

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro video-riassunto sulla storia di Thor, in preparazione a Love and Thunder!