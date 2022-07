Thor: Love and Thunder, ascoltate la colonna sonora del film composta da Michael Giacchino

In attesa di vedere Thor: Love and Thunder al cinema fermatevi per qualche istante e ascoltate la colonna sonora del film di Taika Waititi, composta dal celebre Michael Giacchino. La track list è disponibile online all'ascolto un giorno prima dell'avvento del film nelle sale cinematografiche, previsto l'8 luglio.

Un campionario musicale molto ampio quello di Love and Thunder, che comprende anche i Guns N'Roses, e la colonna sonora di Giacchino spazia tra diversi e disparati riferimenti alla cultura pop, da Seinfeld sino a Il Signore degli Anelli. Secondo Waititi, Thor Love and Thunder è come un album metal anni '80.



La colonna sonora di Thor: Love and Thunder è disponibile per l'ascolto gratuito su YouTube o in streaming su Spotify nella playlist Marvel Music.

L'album della colonna sonora è composto da 28 tracce ed è disponibile per il download su iTunes al prezzo di 11,99 dollari negli USA.

1. Mama's Got a Brand New Hammer (6:10)

2. Just Desert (2:25)

3. Indigarr with the Diva (1:44)

4. The Not Ready for New Asgard Players (1:39)

5. See Jane Thor (1:08)

6. Distressed Out (2:38)

7. Gorr Animals (2:33)

8. A Gorr Phobia (2:08)

9. The Ax Games (1:21)

10. Thorring to New Heights (0:57)

11. Show Intel (2:53)

12. We're Not Emos We're Gods (0:51)

13. The Zeus Fanfares (1:26)

14. I Was in the Pool! (2:25)

15. Saving Face (3:09)

16. Utter Lunarcy (1:24)

17. Think on Your Defeat (1:41)

18. Bedside Hammer (1:35)

19. Temple-itis (1:38)

20. Surely, Temple (1:01)

21. The Power of Thor Propels You (2:01)

22. Foster? I Barely Know Her! (3:06)

23. Jane Stop This Crazy Thing (2:52)

24. One Wish to Rule Them All (2:58)

25. All's Fair in Love and Thor (1:44)

26. Bawl and Jane (1:23)

27. The Kids Are Alright (1:21)

28. The Ballad of Love and Thunder (8:12)

Thor: Love and Thunder è diretto da Taika Waititi e comprende nel main cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt e Jaimie Alexander.



Ecco la nostra recensione di Thor Love and Thunder, nelle sale italiane disponibile dal 6 luglio.