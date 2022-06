Thor Love and Thunder, l'arrivo di Mighty Thor di Natalie Portman nella prima clip Marvel!

Nel corso della notte si è svolta la cerimonia di premiazione degli MTV Movie & TV Awards, nel corso della quale oltre alla vittoria di SpiderMan No Way Home come miglior film, ha visto anche la presentazione della prima clip ufficiale di Thor: Love and Thunder, la quale ci mostra l'ingresso in scena della Mighty Thor di Natalie Portman.

La clip è una versione estesa di ciò che i fan hanno visto nel trailer di Thor Love and Thunder, in cui Thor è nel bel mezzo della battaglia e poi rivede dopo tanto tempo il suo fidato martello Mjolnir tornare solo per essere afferrato all'improvviso da Jane Foster, a sua volta ora trasformatasi in Mighty Thor. Impossibile non notate l'entusiasmo del pubblico degli MTV Movie & TV Awards all'ingresso in scena di Natalie Portman durante la clip.

Come i fan hanno visto finora attraverso il marketing del film, il quarto film di Thor avrà come protagonisti sia Thor Odinson (Chris Hemsworth) che la Mighty Thor Jane Foster (Natalie Portman). Nonostante la presenza di entrambi i personaggi, Waititi insiste che il film non sarà un vero e proprio passaggio di testimone.

"Inoltre, è davvero divertente l'idea che Thor [abbia] ottenuto Stormbreaker, quella grande ascia, e ora il suo martello è tornato ed è nelle mani di qualcun altro", ha detto Waititi in una chiacchierata con GamesRadar. "Non è più il suo martello. È l'idea che qualcuno stia prendendo il suo posto. Penso che molti fan penseranno potenzialmente 'Oh, ok, questo è il passaggio della torcia'... Non sono al corrente dei piani che la Marvel ha per il futuro, ma non credo che sia questo il caso".

Inoltre, è chiaro ormai che Jane Foster è sparita nel Blip, come notato da alcuni fan dopo la visione dell'ultimo trailer.