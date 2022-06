Thor: Love and Thunder, arrivano gli elettrizzanti character poster del film

Manca poco meno di un mese all'uscita di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo della saga cinematografica dedicata al Dio del Tuono, e adesso sono stati diffusi anche dei coloratissimi character poster.

Thor, Jane a.k.a. La Potente Thor, Valkyrie e Gorr il Macellatore di Dei: sono loro i protagonisti dei nuovi, spettacolari character poster di Thor: Love and Thunder, il prossimo film del MCU in uscita nelle sale.

I personaggi di Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale vengono messi sotto le luci degli psichedelici riflettori di Taika Waititi, che torna alla sceneggiatura e alla regia di un film Marvel dopo il successo di Thor: Ragnarok.

In questo capitolo della saga saranno molte le sorprese che ci attendono, alcune in parte anticipate come la presenza dei Guardiani della Galassia o i nuovi poteri di Jane Foster, altre ancora avvolte nel mistero (vedremo Loki in Thor: Love and Thunder? Esploreremo conseguenze relative al Multiverso ne film?), ma al centro di tutto ci sarà ancora il viaggio di Thor, e la sua evoluzione come personaggio.

Questa volta l'eroe e i suoi alleati dovranno vedersela con quello che Waititi stesso ha descritto come il miglior villain del MCU finora, il Gorr di Bale, ma chi la spunterà? Lo scopriremo a luglio al cinema.