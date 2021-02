Thor: Love and Thunder, e finalmente arriva Natalie Portman sul set: la foto

Procedono ormai da giorni le riprese dell'attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi in Asutralia, e dove aver ammirato i nuovi look di Thor e Star-Lord, rispettivamente interpretati da Chris Hemsworth e Chris Pratt, ecco arrivare oggi una nuova foto dal set che mostra l'arrivo di Natalie Portman.

Vediamo l'interprete di Jane Foster impegnata in un giro a cavallo con tanto di casco protettivo e mascherina, ma non è chiaro se si tratti di un allenamento pre-riprese o soltanto di uno svago momentaneo. Ad ogni modo, lo ricordiamo, l'attrice tornerà nei panni della scienziata e interesse amoroso del Dio del Tuono ma a un certo punto, non è ancora chiaro come, si trasformerà anche ne La Potente Thor, e data l'introduzione del Multiverso potrebbe anche darsi che la sua provenienza sia a questo punto da un'altra dimensione.



Nel ricco cast di Thor: Love and Thunder troveremo anche Christian Bale nel ruolo di Gorr, il Macellatore di Dei, villain della storia, Dave Bautista come Drax, Sean Gunn come Kraglin, Tessa Thompson nei panni di Valkyria, Jamie Alexander nel ruolo di Sif e anche un cameo di Matt Damon, per un'uscita prevista nelle sale cinematografiche americane il 6 maggio 2022.



