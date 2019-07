Thor: Love and Thunder sarà ambientato prima di Guardiani della Galassia vol. 3

Nonostante il finale di Avengers: Endgame abbia anticipato un possibile team-up tra Thor e i Guardiani della Galassia, la data di uscita di Thor: Love and Thunder annunciata di recente ha lasciato spazio a diversi dubbi.

A chiarire ufficialmente la questione ci ha però pensato James Gunn in persona rispondendo ad un fan su Instagram: il regista ha confermato che il quarto capitolo di Thor sarà ambientato prima di Guardiani della Galassia vol. 3.

La prospettiva di vedere Chris Hemsworth nel cast principale del nuovo film dei Guardiani, dunque, non è più una certezza, anche se probabilmente Thor: Love and Thunder sarà strettamente collegato sia al film di Gunn che a quello su Gli Eterni (qui potete leggere le dichiarazioni di Kevin Feige sui punti in comune tra i Guardiani e gli Eterni).

Al momento sappiamo che il quarto capitolo di Thor, che ricordiamo sarà il primo personaggio del MCU a raggiungere quota 4 stand-alone, vedrà il ritorno in grande stile di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, che come confermato al Comic-Con diventerà la nuova Thor.

Il film sarà nuovamente diretto da Taika Waititi dopo l'ottima accoglienza riservata a Thor: Ragnarok e debutterà nelle sale americane il 5 novembre 2021. Guardiani della Galassia vol.3 non uscirà invece prima del 2022.