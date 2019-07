Thor: Love And Thunder nel 2021, Natalie Portman sarà... Thor!

Come confermato nei giorni precedenti, un Thor 4 è effettivamente in fase di sviluppo e, durante il San Diego Comic-Con è stato ufficializzato e avrà un titolo piuttosto... interessante! Quale? Thor: Love And Thunder!

La regia è di nuovo affidata a Taika Waititi, già regista del "controverso" Thor: Ragnarok uscito nel novembre 2017, il quale ne ha anche curato la sceneggiatura. La pellicola debutterà il 5 novembre 2021 e vedrà il ritorno di Chris Hemsworth nel ruolo del Dio del Tuono, naturalmente.

Ritornerà anche Tessa Thompson la quale riprenderà i panni di Valchiria, personaggio apertamente LGBTQ+ nel Marvel Cinematic Universe, come fortemente confermato dall'attrice sul palco del San Diego Comic-Con.

Ma la cosa più interessante, forse, è che il film sarà ispirato alla run a fumetti di "The Mighty Thor" di Jason Aaron. Ed è per questo che è stato annunciato il ritorno di Natalie Portman nel cast, che riprenderà i panni di Jane Foster e, soprattutto, diventerà la nuova Thor come accaduto nei fumetti originali.

Sicuramente di carne al fuoco ce n'è molta, dunque non resta che attendere ulteriori informazioni nei prossimi mesi.