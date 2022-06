Thor: Lov and Thunder, Taika Waititi:'È come aver chiesto idee a dei bambini di 6 anni'

Thor: Love and Thunder sta per sbarcare al cinema aggiungendo un'altra storia ricca di colpi di scena al Marvel Cinematic Universe. I trailer e il materiale pubblicato del film hanno anticipato il tono camp del lungometraggio con un mix tra la storia Marvel e la mitologia norrena. Ne ha parlato di recente anche Taika Waititi.

Durante una recente apparizione al The Late Show with Stephen Colbert, il regista e co-sceneggiatore del film ha accennato ad alcuni riferimenti del film paragonandoli ad un mix di idee che potrebbe esser stato partorito da un gruppo di bambini.



"Quando guardi questo film è come se avessimo chiesto ad un gruppo di bambini di 6 anni cosa volessero in un film, e abbiamo semplicemente detto di sì a tutto. È così grottesco. C'è una nave vichinga, trainata nello spazio da due capre giganti, ed è ciò su cui Thor va in giro in questo film. E questo proviene dalla mitologia! Quindi ci sono persone che dicono 'È troppo, Taika'. Ma no, l'abbiamo preso dalla mitologia".



Waititi ha anche citato un esempio di come la mitologia norrena racconta Loki:"Ad un certo punto [Loki] si è trasformato in una femmina di cavallo, ha fatto sesso con un serpente, è rimasta incinta e ha dato alla luce un cavallo a otto zampe. Perché non era in Avengers? Faremo una petizione, dobbiamo vedere Tom Hiddleston incinta di un cavallo" ha scherzato il regista. Chris Hemsworth ha sfidato Hugh Jackman, affermando che con Thor supererà un record di Wolverine.



In Thor: Love and Thunder, Thor (Chris Hemsworth) si ritrova in un viaggio diverso da qualsiasi cosa abbia mai affrontato: una ricerca di pace interiore. Ma il suo ritiro viene interrotto da un killer galattico, Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale). Per combattere la minaccia Thor si avvale dell'aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con sorpresa di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico.



Scoprite il nuovo trailer di Thor: Love and Thunder, il prossimo film MCU diretto da Taika Waititi.