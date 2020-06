Thor, Kevin McKidd di Grey's Anatomy è il Dio del Tuono in alcuni iniziali concept art

Sin dal suo debutto nel film solista diretto da Kenneth Branagh, Thor è diventato parte vitale del Marvel Cinematic Universe, raggiungendo un incredibile successo nel corso degli anni e arrivando ad essere l'unico franchise del MCU ad avere attualmente quattro film a lui dedicati, considerando anche Thor: Love and Thunder.

Questo è accaduto anche grazie al perfetto casting di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono. Al tempo l'interprete era però un nome semisconosciuto, visto in un ruolo leggermente più importante soltanto nello Star Trek del 2009 firmato J.J. Abrams, dove interpretava George Samuel Kirk. Questo non lo ha messo immediatamente in una posizione ottimale durante i provini, tanto che a un certo punto i dirigenti Marvel avevano pensato a un altro attore per il ruolo.



Stiamo parlando di Kevin McKidd, soprattutto noto - anche nel 2009 - per vestire i panni del Dottor. Owen Hunt nel medical drama Grey's Anatomy. In lizza c'erano lui, Daniel Craig e Chris Hemsworth, e mentre Craig si allontanò velocemente dai casting anche per via degli impegni con 007, McKidd fu seriamente preso in considerazione per la parte di Thor, tanto che uno dei primi concept art del film lo aveva anche immaginato nel costume del supereroe.



Lo potete vedere in calce alla notizia. Vi lasciamo alla recensione di Thor.