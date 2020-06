Thor, Kenneth Branagh ripercorre la storia del personaggio di Chris Hemsworth nell'MCU

Kenneth Branagh ha definito 'incredibile' l'arco narrativo di Thor all'interno dell'MCU. Il percorso di Thor all'interno del franchise ha conosciuto un'ascesa e anche una fase di calo e depressione, prima di risollevarsi e contribuire alla battaglia contro Thanos. Il regista del primo film della trilogia si è dichiarato sorpreso di questo percorso.

"Da un certo punto di vista credo abbiano inserito una zavorra emotiva nella parte anteriore della storia, e ciò significa che poteva cambiare un po' e svilupparsi nel modo in cui ha fatto, piuttosto simile ai modi straordinari con cui lo fa nei fumetti di Thor. C'è un'incredibile diversità della storia e dello sviluppo del personaggio nei cinquanta e passa anni di fumetti. Ora i film stanno facendo lo stesso con il personaggio" ha dichiarato Branagh.



Attualmente impegnato con l'uscita di Artemis Fowl su Disney+, ultimo film da lui diretto, Kenneth Branagh ha firmato la regia del primo film di Thor, uscito nel 2011.

Il regista ha specificato le difficoltà nel portare sul grande schermo Thor, un personaggio piuttosto complesso:"Ho pensato che fosse davvero importante che tutto ciò su cui gettavamo le basi fosse il suo essere un bandito, le sue origini da diamante grezzo, il rapporto difficile con suo padre e suo fratello. Tutto questo avrebbe avuto un tremendo potenziale se fossimo riusciti a creare un legame con lo spettatore in modo onesto e l'autenticità dei sentimenti provati dal personaggio. Penso ci sia stato un totale impegno a raggiungere questo obiettivo e lo stesso ha fatto il pubblico".

Ricordiamo che il destino dell'MCU era nelle mani di Thor di Kenneth Branagh; anni fa Tom Hiddleston ha raccontato come il ruolo di Loki gli abbia cambiato la vita.