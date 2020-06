Thor, Kenneth Branagh apre al suo ritorno nei cinecomic: 'Sarebbe eccitante'

Intervistato da Comicbook.com in vista dell'imminente uscita di Artemis Fowl, nuovo adattamento fantasy in arrivo a breve su Disney+, il regista Kenneth Branagh ha parlato della possibilità di tornare a dirigere un cinecomic dopo la sua esperienza con Thor e il Marvel Cinematic Universe.

"Sarebbe eccitante, semplicemente non è ancora successo. Ma forse..." ha detto Branagh sull'argomento, aprendo di fatto ad un suo possibile ritorno nel campo dei film tratti dai fumetti. D'altronde la sua collaborazione con la Casa di Topolino è proseguita con Cinderella e ora anche Artemis Fowl, dunque non sarebbe così improbabile vederlo al timone di un nuovo capitolo del MCU.

A proposito dell'Universo di Kevin Feige, Branagh ha ricordato il suo approccio alla Fase 1: "Quando è stato girato quel film, la sfida di creare un tono per quel nuovo e fiorente universo Marvel era immensa. Come fai a trovare un modo di trovare il tuo spazio nei primi quattro film? Era molto complicato. Avevamo già avuto il brillante Iron Man di Robert Downey Jr. e Jon Favreau. Avevamo avuto Hulk, che non aveva funzionato come speravano. E avevamo avuto anche Captain America. Dovevamo trovare il tono del film con il ragazza biondo e il ponte dell'Arcobaleno. Era molto difficile."

Artemis Fowl, lo ricordiamo, sarà disponibile su Disney+ a partire da domani, 12 giugno. Per saperne di più vi lasciamo al recente teaser ufficiale di Artemis Fowl.