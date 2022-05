Thor e Jane sono tutto amore e occhi a cuoricino nella nuova foto di Thor Love & Thunder

In attesa di scoprire quante visualizzazioni ha ottenuto l ultimo trailer di Thor Love & Thunder nelle sue prime ventiquattro ore 'di vita' online, vi mostriamo una nuova foto inedita del prossimo film del Marvel Cinematic Universe scritto e diretto da Taika Waititi.

Nell'immagine, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, Thor figlio di Odino e Jane Foster la Potente Thor sembrano rinnovare il loro amore, con smorfie impacciate, mezzi sorrisi imbarazzati e occhi a cuoricino, faccia a faccia all'interno di quella che sembrerebbe essere...no, non si capisce bene. Comunque, anche dal nuovo trailer, che li ha visti interagire in diverse scene, si è intuito che c'è ancora del tenero tra Thor e Jane e del resto il sottotitolo del film sembrerebbe spingere verso un ricongiungimento tra i due.

Ricordiamo che Natalie Portman, interprete di Jane Foster nel MCU, dopo aver partecipato come co-protagonista al primo capitolo della saga Thor e al sequel Thor: Dark World, è stata completamente assente dal terzo episodio, Thor: Ragnarok, il primo film Marvel scritto e diretto da Taika Waititi, ma è poi tornata per un breve cameo nel successivo Avengers: Endgame. In Love & Thunder avrà in qualche modo ottenuto il diritto di sollevare Mjolnir, cosa che fa di lei una nuova potente Thor.

Thor Love & Thunder uscirà in Italia dal 6 luglio prossimo. Per altre letture, scoprite chi è Zeus nei fumetti Marvel: il dio del Tuono della mitologia greca nel film MCU sarà interpretato nientemeno che da Russell Crowe!