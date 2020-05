Thor, un'immagine svela l'incredibile design originale per il Loki di Tom Hiddleston

Il concept artist dei Marvel Studios Ryan Meinerding ha condiviso sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram un primo concept art del film originale della saga di Thor che mostra un look alternativo per il Loki di Tom Hiddleston.

Il villain è uno stato dei personaggi più amati dell'intero Universo Cinematografico Marvel sin dalla sua prima apparizione in Thor: nel giro di pochi anni Loki è diventato un vero e proprio protagonista della Infinity Saga, e alla fine ha incontrato il suo destino in Avengers: Infinity War. Tuttavia, Hiddleston tornerà nei panni di un Loki alternativo emerso da una realtà parallela del primo Avengers (2012) che durante Avengers: Endgame è riuscito a fuggire dal suo tempo con il cubo cosmico: approderà sul servizio di streaming Disney+ con una sua mini-serie ambientata nel MCU, e in attesa di rivederlo all'opera grazie a Ryan Meinerding possiamo ammirare il suo look originale.

Vi ricordiamo che il franchise del Dio del Tuono continuerà anche in Thor: Love & Thunder, e chissà che la serie Loki non sia pensata per riportare Tom Hiddleston di fronte a suo "fratello" Chris Hemsworth, che a sua volta impugnerà nuovamente il martello del figlio di Odino nel prossimo capitolo scritto e diretto da Taika Waititi.

