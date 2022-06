E' Thor contro Gorr il macellatore di dei nel nuovo trailer di Thor Love & Thunder!

Dopo le nuove foto di Thor Love & Thunder con i Guardiani della Galassia, il prossimo film del Marvel Cinematic Universe dedicato al Dio del Tuono torna a mostrarsi con un trailer ricco di scene inedite.

Nel filmato, disponibile come sempre all'interno dell'articolo, i fan potranno ritrovare i Guardiani della Galassia, che alcuni potrebbero iniziare a definire anche gli "Asgardiani della Galassia", e oltre a loro il temibile Gorr il macellatore di dei, con Christian Bale che sfoggia un look e un timbro di voce a dir poco inquietanti. In una sequenza divertente gli appassionati incontreranno anche Miek, la cui lavagna cancellabile infastidisce Thor (Chris Hemsworth) durante un importante discorso, inoltre il teaser offre la possibilità di visitare l'Olimpo di Zeus (Russell Crowe) e rivedere Jane Foster (Natalie Portman), Valchiria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi).

Taika Waititi, che ha diretto Thor: Ragnarok, ha scritto e diretto Thor: Love and Thunder. Ha anche scritto la sceneggiatura del film con Jennifer Kaytin Robinson. Il film include nel cast, oltre ai citati, anche Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.

Il prossimo film Marvel Studios uscirà nei cinema italiani a partire dal prossimo 6 luglio. Per altri contenuti, guardate le splendide cover di Total Film per Thor Love & Thunder.