Thor, fan Marvel scova un altro dettaglio sul personaggio di Chris Hemsworth

Il Marvel Cinematic Universe si dimostra sempre ricco di sorprese e dettagli inaspettati. Di recente un fan Marvel ha scovato un dettaglio inedito di Thor, interpretato nel franchise da Chris Hemsworth. Su Instagram una fan page ha scoperto dei dettagli ricorrenti su Thor nei vari film nei quali il Dio del Tuono compare all'interno dell'MCU.

Secondo il post pubblicato sui social, Thor nei vari film si ferisce sempre all'occhio destro e per dimostrare tale tesi, la fan page ha pubblicato diverse foto del personaggio in diverse occasioni, che mostrano come il Vendicatore rimanga in qualche modo sempre ferito proprio in quel punto.



Ricordiamo che Thor è uno dei personaggi che maggiormente si modificano nel corso dei film, addirittura mostrandosi in un'inedita versione sovrappeso in Avengers: Endgame.

Questo dettaglio scovato dalla fan page indica una certa attenzione di Marvel Studios ai dettagli dei suoi film che compongono l'incredibile universo del Marvel Cinematic Universe.

Thor tornerà, sempre interpretato da Chris Hemsworth, nel prossimo film Thor: Love & Thunder, con protagonista Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster.

Chris Hemsworth ha interpretato per la prima volta il Dio del Tuono nel 2011, nel film Thor. Per l'attore australiano è stata la consacrazione a Hollywood e il ruolo che gli ha cambiato la carriera.