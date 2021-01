Thor, una fan-art immagina Chris Hemsworth in un prequel sul Dio del Tuono

Il Marvel Cinematic Universe ha ripreso a macinare chilometri: esordio di WandaVision a parte, alcune delle grandi produzioni che arriveranno in sala nei prossimi tempi hanno già preso il via sui rispettivi set. Di queste fa parte ovviamente Thor: Love and Thunder: ma se, nell'attesa, guardassimo al passato piuttosto che al futuro?

Il nostro Dio del Tuono preferito, in effetti, a differenza di tanti suoi colleghi non ha goduto di un vero e proprio origin movie: il Thor che incontriamo nel Marvel Cinematic Universe era sì un personaggio ancora immaturo e inesperto rispetto a quello che sarebbe diventato, ma certo è che Asgard avesse già allora un bel po' di storie da raccontarci.

Ecco allora che, come al solito, entrano in gioco i fan: qualcuno ha infatti pensato di regalare al personaggio di Chris Hemsworth il prequel che non ha mai avuto... O almeno la sua locandina! Nella fan-art in questione vediamo infatti il nostro Thor sfoggiare un look decisamente più da vichingo rispetto a quello a cui siamo abituati, quasi una versione Marvel del Ragnar Lothbrok ben noto ai fan di Vikings.

Vi piacerebbe un film del genere sul nostro Dio del Tuono? Diteci la vostra nei commenti! Pochi giorni fa, intanto, uno dei Guardiani della Galassia è stato confermato per Thor: Love and Thunder; con la fine del mandato di Donald Trump, invece, anche il martello di Thor ha lasciato la Casa Bianca in questi giorni.