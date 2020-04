Thor: The Dark World, l'easter egg a tema X-Men che forse non avete notato

Con l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, Kevin Feige è finalmente pronto a portare personaggi iconici quali gli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, come fatto notare da Screen Rant, lo studio aveva già inserito un easter egg a tema mutante in Thor: The Dark World.

Stiamo parlando della scena in cui Erik Selvig, il fisico interpretato da Stellan Skarsgård, cerca di spiegare (invano) come funziona la Convergenza ai detenuti del manicomio in cui si trova dal finale del primo Thor, momento che sicuramente molti di voi ricorderanno per il cameo di Stan Lee.

Ebbene, la sequenza include un fitto diagramma realizzato da Selving e ricco di riferimenti all'universo Marvel nel quale appare la scritta "The Fault" (la trovate nella parte destra dell'immagine in calce), riferimento allo squarcio nello spazio e nel tempo che, nei fumetti, viene a crearsi in seguito alla guerra tra gli Shi'ar e i Kree: per mettere fine allo scontro che vede contrapporsi il mutante Vucaln e l'inumano Freccia Nera, infatti, i Kree sganciano una potente T-Bomb che apre una faglia nel tessuto spazio-temporale dando vita al Cancroverso.

Dominato da creature malvagie che lo infestano appunto come una malattia, il Cancroverso ricopre tutt'ora un ruolo molto importante nel rilancio cartaceo degli X-Men firmato Jonathan Hickman, essendo diventato un terreno fertile per la mostruosa razza aliena della Covata (i Brood).

Al momento i piani di Feige per introdurre i mutanti nel MCU sono ancora sconosciuti, ma chissà che in futuro Vulcan, il Cancroverso o la Covata non possano approdare anche al cinema, magari in un film dedicato agli X-Men. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.