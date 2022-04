Thor, cos'è successo al personaggio di Chris Hemsworth dopo Avengers: Endgame?

Il Marvel Cinematic Universe post-Avengers: Endgame si è ancora astenuto dal mostrarci il destino di un bel po' di personaggi: per rivedere Thor, ad esempio, non possiamo far altro che attendere l'uscita di Thor: Love and Thunder... E magari, nel frattempo, provare a immaginare cosa ne è stato del Dio del Tuono dopo la sconfitta di Thanos.

L'ipotesi più accreditata, dopo la partenza del nostro in compagnia di Peter Quill e soci, era che il buon Thor diventasse ufficialmente un membro dei Guardiani della Galassia: l'idea sembra però esser stata definitivamente accantonata, con la squadra capitanata da Star-Lord che vedrà invece l'ingresso in pianta stabile del Ravager Kraglin.

Proprio i Ravager, però, potrebbero rivestire un ruolo importantissimo nell'evoluzione di Thor: come sembrano confermare le recenti action-figure di Thor: Love and Thunder, infatti, il personaggio di Chris Hemsworth sembrerebbe aver scelto di unirsi alla banda di pirati spaziali (ma capaci, come ben sappiamo, di atti di eroismo niente male) dopo la sua partenza, ed è questa, con ogni probabilità, la situazione in cui lo ritroveremo all'inizio del film di Taika Waititi.

Questo è, al momento, quanto di più certo sappiamo sulle attività di Thor tra il 2023 e il 2024 (periodo in cui sarà ambientato il film con Natalie Portman, che si svolgerà prima degli eventi di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange in the Multiverse of Madness): per saperne di più, non resta che attendere il prossimo luglio!