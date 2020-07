Thor, in una concept art il Dio del Tuono ha un look ispirato a The Ultimates

I primi film del Marvel Cinematic Universe devono molto all'immaginario creato da Mark Millar e Bryan Hitch nella serie a fumetti The Ultimates, che ha reinventato i supereroi influenzando in particolare la Fase 1. Una nuova concept art pubblicata su Instagram mostra ora un'idea per Thor che non abbiamo visto concretizzarsi sullo schermo.

Charlie Wen, concept artist dei Marvel Studios, ha postato infatti un'immagine in cui il costume di Thor è ispirato alla sua versione Ultimate. Lo si nota dal design della tuta, dall'assenza del mantello, dalla forma di Mjolnir: a parte qualche differenza, lo stile è proprio quello di The Ultimates.

Nel post, che si può vedere in calce alla news, a corredo della concept art Charlie Wen scrive: "Ehi ragazzi, continuo a condividere i primi concept in bianco e nero che ho realizzato per Thor prima dell'inizio della pre-produzione del film. Questo era uno dei pochi concept di Thor senza mantello, basato sulla serie a fumetti The Ultimates, che a proposito, è incredibile. È stata una delle prime volte in cui mi sono sentito come si sentono i supereroi nella vita reale e in situazioni reali."

Se il look scelto per Thor nel MCU ha soddisfatto i fan, anche questa versione alternativa sembra comunque degna di nota. Lo stesso Wen ha pubblicato nei giorni scorsi un'altra concept art, con Kevin McKidd nei panni di Thor. L'attore di Grey's Anatomy, infatti, era inizialmente tra i candidati per il ruolo che poi è andato a Chris Hemsworth, il cui arrivo ha costituito per Kenneth Branagh la svolta per il MCU.