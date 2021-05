Thor compie dieci anni: la nostalgica foto di Chris Hemsworth e Tom Hiddleston

Mentre nel prossimo Thor: Love and Thunder Jane Foster potrà sollevare il Mjolnir, il primo film del Marvel Cinematic Universe dedicato al Dio del Tuono ha appena compiuto dieci anni. Thor, diretto da Kenneth Branagh, è uscito infatti al cinema nell'aprile del 2011. Il protagonista Chris Hemsworth non poteva non celebrare l'evento.

Per l'occasione, l'attore e il collega Tom Hiddleston, che ha iniziato il conto alla rovescia per Loki, si sono anche tolti un sassolino dalla scarpa nei confronti della stampa.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, infatti, Chris Hemsworth ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dell'epoca del primo Thor insieme a Tom Hiddleston, in cui i due sono presumibilmente intenti a studiare il copione, insieme a un'altra immagine in cui Vulture riferisce la notizia del loro ingaggio per il film, definendoli in pratica "due perfetti sconosciuti".

Nel 2009, a quanto si legge, per i ruoli di Thor e Loki si facevano i nomi di Shia LaBeouf e Josh Hartnett, mentre il sito si augurava che i soldi risparmiati ingaggiando due attori non proprio di primo piano fossero reinvestiti dai Marvel Studios negli effetti speciali.

"Quest'anno segna il decimo anniversario di THOR, quando due ragazzi sconosciuti hanno ricevuto le chiavi del regno" scrive Chris Hemsworth nella didascalia. "È stato un gran bel viaggio e chiaramente non siamo invecchiati di un giorno."