Thor, ecco come Chris Hemsworth ha ottenuto il ruolo e incontrato sua moglie

Il nuovo libro di Tara Bennett e Paul Terry The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe ha rivelato tantissimi dettagli sull’amato franchise e su diversi personaggi. Chris Hemsworth deve il suo successo al ruolo di Thor, ma il suo primo provino fu un vero disastro.

Oggi è davvero impossibile immaginare che qualcun altro interpreti il ruolo del Dio del Tuono ma una prima audizione disastrosa lo ha quasi rovinato a tal punto che non era più nemmeno preso in considerazione per la parte. Lo studio aveva una rosa di tre candidati: Tom Hiddleston, Charlie Hunnam e il fratello di Hemsworth, Luke. Come sappiamo le cose sono andate bene per Hemsworth alla fine, se siete curiosi scoprite le origini di Thor nel nostro approfondimento.



Lo scrittore Craig Kyle ha spiegato che cosa è accaduto: "Chris era malato durante la sua prima audizione, e non lo sapevamo." La scarsa performance ha portato l'attore australiano fuori dalla corsa. Successivamente lo studio voleva realizzare una nuova scena per il provino e quando Hemsworth l’ha saputo, ha chiesto a sua madre di filmare un nuovo video sul suo telefono. Questa volta le cose sono andate molto diversamente.



Kyle ha spiegato che mentre Hemsworth lavorava sul suo accento asgardiano ha incontrato sua moglie Elsa Pataky: "Doveva andare così. Chris aveva un vocal coach che lo aiutava con il suo accento. Stava lavorando con un'altra [Elsa Pataky] e ha detto: 'Oh, penso che voi ragazzi andreste d'accordo magnificamente." Sono andati d'accordo visto che la coppia si è sposata nel 2010 e hanno avuto tre figli “Quindi Thor ha portato a Chris molte cose buone", ha concluso Kyle.



Al momento sono in corso riprese aggiuntive di Thor 4 che arriverà al cinema a luglio 2022.