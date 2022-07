Thor combatte contro Hulk nell'esilarante honest trailer dello scult anni '80

Mentre Thor: Love & Thunder spinge ancora forte in fatto di incassi nelle sale italiane, il famoso canale YouTube Honest Trailer ci ricorda che Thor e Hulk si erano già incontrati molto prima del Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo e Taika Waititi.

Honest Trailers ha infatti pubblicato un trailer parodia per The Incredible Hulk Returns, il film per la televisione prodotto dalla Marvel nel 1988 noto per aver introdotto la prima versione live-action di Thor. Il finto trailer prende in giro la Marvel per aver tentato di riprendere il successo dello spettacolo televisivo de L'Incredible Hulk degli anni '70 sei anni dopo la messa in onda del suo episodio finale, evidenziando la allora scarsa esperienza dell'editore in fatto di adattamenti (ad esempio, ricorderete il film di Nick Fury con David Hasselhof, uscito sempre nel 1988).

Le prese in giro continuano e prendono di mira anche i numerosi ralenti del film e gli effetti speciali poverissimi, oltre alle tante modifiche al canone dei fumetti: il nome David Banner, il taglio a scodella di Hulk e le costanti risate maniacali di Thor (Eric Kramer) sono i bersagli preferiti degli scherzi dell'Honest Trailer.

Conoscevate il film The Incredible Hulk Returns? Lo avete mai visto? Cosa ne pensate di questo Honest Trailer? Ditecelo nella sezione dei commenti. Per altre letture sul MCU, ecco gli annunci che i Marvel Studios potrebbero presentare al Comic Con, la cui edizione 2022 inizierà ufficialmente domani giovedì 21 luglio.