Thor, Chris Hemsworth pronto a cambiare: basta comicità, avremo una nuova versione?

In una nuova intervista promozionale, la superstar del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth è tornata a parlare del futuro della saga di Thor, e ha anticipato la possibilità di vedere una nuova iterazione del personaggio in un eventuale Thor 5.

Nel promuovere la sua nuova serie di documentari Nat Geo/Disney+ Limitless (che, specifichiamo, non racconta cosa accadrebbe se Chris Hemsworth ingerisse la famosa pillola che fu di Bradley Cooper), l'attore ha avuto modo di parlare di Thor e di ciò che lo aspetta nei prossimi anni: parlando al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, Chris Hemsworth ha affermato senza mezzi termini di aver chiuso con la versione più comica del personaggio vista negli ultimi due capitoli della saga, Thor: Ragnarok e Thor: Love And Thunder, entrambi diretti da Taika Waititi.

"Non so nemmeno se sono stato invitato a tornare, in realtà", ha detto Chris Hemsworth, facendo eco ad alcune recenti dichiarazioni sull'incertezza del suo futuro in casa Marvel. “Ma se dovessi farne un altro, penso che dovrebbe essere una versione drasticamente diversa nel tono, diversa in tutto, anche solo per la mia sanità mentale…”.

Ricordiamo che, presumibilmente, prima di un eventuale Thor 5 il figlio di Odino tornerà nei prossimi due film evento-crossover dei Marvel Studios, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, in uscita nel 2025 e nel 2026. Quali sono le vostre aspettative? Vi piacerebbe un Thor nuovamente diverso dopo i cambi di tono da Dark World a Ragnarok? Ditecelo nei commenti.