Thor, Chris Hemsworth sul fratello Liam: 'Sarebbe divertente come variante nel Multiverso'

Nel Marvel Cinematic Universe abbiamo già due Thor interpretati dai fratelli Hemsworth (anche se uno è finzione nella finzione), quindi perché non potrebbero essercene tre? Chris Hemsworth si è detto più che entusiasta all'idea che il fratello Liam possa magari un giorno portare sullo schermo una sua variante.

In Thor: Love and Thunder non abbiamo avuto modo di esplorare il Multiverso come in Spider-Man: No Way Home o Doctor Strange nel Multiverso della Follia, tuttavia non sarebbe male vedere in futuro una variante del Dio del Tuono interpretata dal terzo fratello Hemsworth.

Soprattutto visto che proprio Liam Hemsworth poteva essere Thor fin dall'inizio, essendo uno dei papabili al ruolo all'epoca dei casting per il film di Kenneth Branagh, come ha ricordato spesso anche l'interprete ultimo di Thor, Chris Hemsworth.

"È stato uno dei primi a raggiungere l'ultima fase di casting per la parte, quindi non so, le nostre strade potrebbero incrociarsi [anche sullo schermo]. Sarebbe divertente!" ha raccontato Chris a MensXP "In questo film non esploriamo il Multiverso, ma chi può dire se in futuro, come dite, non possa esserci di più... Ormai la porta è aperta e si possono intraprendere vari percorsi, ci sono tante opzioni che possiamo considerare".

Beh, vedremo se accadrà. Intanto Thor: Love and Thunder è partito bene al boxoffice, ed è sulla via per fare altrettanto anche nei prossimi giorni.

E voi, lo avete già visto? Fateci sapere nei commenti.