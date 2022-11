Thor, Chris Hemsworth crede che la saga finirà presto: 'Sono a quel punto della storia?'

Chris Hemsworth non ha cessato in questi anni di regalare ai suoi spettatori la sua iconica interpretazione di Thor. Dopo quattro standalone sulla divinità, l'attore parla dell'eventuale quinto film come suo ultimo, spiegando anche le ragioni dietro tale possibile scelta.

"Sento che la storia dovrebbe finire lì se mai dovessi fare un altro film, mi spiego? [...] Sento che sarebbe probabilmente l'ultimo film, ma non lo dico in base a qualcosa che mi è stato detto. Si ha la nascita di un eroe, il suo percorso, e poi la sua morte, e non so - Sono a quel punto della storia? Chi lo sa?", ha affermato Hemsworth in una recente intervista per Vanity Fair.

E' ormai un decennio che l'attore porta avanti la storia di Thor. Hemsworth è inoltre estremamente legato alla sua famiglia e ritiene che per doversene 'separare' anche per un breve periodo serva una motivazione forte, come un progetto positivo e costruttivo. Che possa essere quello del regista di Thor: Love and Thunder? (qui potete trovare la nostra recensione di Thor: Love and Thunder). Leggiamo insieme le parole dell'attore al riguardo:

"Ora, se qualcosa deve strapparmi dalla mia famiglia e dai miei figli, deve essere una collaborazione positiva, costruttiva e collaborativa. Ho girato con George Miller nel nuovo prequel di 'Fury Road' (Furiosa), parte della saga 'Mad Max' e ho detto al mio agente, 'Ecco dove voglio passare le mie ore lavorative, con qualcuno che è gentile, collaborativo ed interessante".

Riportiamo che Taika Waititi avrebbe già in mente un'idea per Thor 5. Il risvolto che darebbe al film potrebbe soddisfare i requisiti cercati da Hemsworth?