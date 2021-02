Thor, Chris Hemsworth si commuove leggendo la dedica del figlio

Chris Hemsworth si trova attualmente in Australia per le riprese del quarto capitolo del franchise di Thor, ovvero Thor: Love and Thunder, e in una pausa tra una ripresa e l'altra ha trovato il tempo di condividere con i propri follower una letterina che il figlio gli ha inaspettatamente dedicato, facendolo commuovere non poco davanti a tutti.

L'attore ha riportato uno scatto della letterina scrivendo il suo contenuto anche nella didascalia dell'immagine su Instagram, che recita quanto segue: "La scrittura creativa del mio figlioletto: 'Il mio amico speciale è papà, insieme andiamo in piscina, insieme mi fanno sentire felice'". Hemsworth ha poi aggiunto un paio di emoticon esprimendo il suo affetto e la propria commozione davanti a questa dedica. Nei commenti in basso si può notare, poi, anche la pronta risposta di Jason Momoa, che ha mandato tanti cuori al collega supereroe.

Al contrario di quanto visto in Avengers: Endgame, nel film di Taika Waiti il Dio del Tuono tornerà a sfoggiare un fisico scultoreo di cui abbiamo già avuto un assaggio dalle prime foto sul set in compagnia di Chris Pratt, ed è tutto merito della sua intensa preparazione. "Saluti al trainer più pigro del mondo per una divertente sessione" ha scritto l'attore nel posto che potete trovare in calce alla news.

Oltre a Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, lo ricordiamo, il cast del film potrà vantare la presenza di Pratt, Karen Gillian e Dave Bautista, di ritorno nei panni dei rispettivi membri dei Guardiani della Galassia. Nessuna novità invece per quanto riguarda Zoe Saldana, visto che il destino di Gamora dopo gli eventi di Avengers: Endgame al momento rimane un mistero. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, si sarebbe unito al cast anche Matt Damon.

Recentemente, esulando dal mondo dei cinecomic, Hemsworth è stato riconfermato come volto di Hugo Boss anche nel 2021 per quanto riguarda i suoi impegni nel mondo della pubblicità.