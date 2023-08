Thor, chi sarà il prossimo villain? Taika Waititi ha le idee chiare

Secondo Chris Hemsworth Thor: Love and Thunder era un film troppo sciocco. Il regista Taika Waititi ha sempre difeso la sua opera a spada tratta, e si è anche espresso sul possibile villain del prossimo capitolo.

“Cosa resta da fare con lui? Deve essere qualcosa che dia l'impressione di portare avanti l'evoluzione del personaggio, ma in maniera divertente e dandogli comunque delle avversità da affrontare che diano l'impressione di aver costruito bene gli ostacoli da superare. Non credo che potremo inserire un cattivo più debole di Hela. Sento che dobbiamo fare un passo avanti e aggiungere un villain che sia in qualche modo più formidabile".

Il regista ha poi condiviso le sue convinzioni artistiche sul franchise:

"Si presta a creature grandi, inventive e colorate, alieni e cose provenienti da mondi diversi. C'è un elemento divertente in Thor. Ha una disinvoltura e una sorta di spavalderia quando visita questi mondi e incontra questi alieni che non credo si possa ottenere quando è un normale terrestre a fare queste cose".

Nonostante le numerose idee che Waititi ha messo sul tavolo per la realizzazione dei prossimi capitoli delle avventure della divinità di Asgard, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha lasciato intendere che i tempi dei sequel per i personaggi Marvel potrebbero essere finiti, in particolare dopo che Thor: Love and Thunder e Ant-Man and The Wasp: Quantumania non sono stati all'altezza delle aspettative critiche e commerciali.