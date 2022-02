Thor: in arrivo il prossimo 1 marzo il set LEGO del martello a grandezza naturale

Ultimamente si sta facendo un gran parlare di Thor: Love and Thunder per via dei rumour sulla love story tra Valkyrie e Captain Marvel, quest'oggi invece, arriva la notizia dell'apertura dei preordini negli USA per il set LEGO del martello del Thor della Marvel a grandezza naturale, per ora acquistabile in Italia dal prossimo 1 marzo.

In particolare, questo set, di cui potete trovare un'immagine promozionale in calce alla notizia, è stato pensato da LEGO per celebrare la Saga Infinty di Marvel Studios ed è indicato per un pubblico di "costruttori" adulti. Il set non si limita al solo "Mjolnir", ma presenta anche una serie di extra, tra cui una minifigure di Thor e le riproduzioni in scala ridotta del Guanto dell’Infinito, del Tesseract e del Fuoco di Odino. Qui di seguito potete poi leggere nel dettaglio la descrizione del contenuto del set:

Autentico martello di Thor : il modello del leggendario martello del dio del tuono, in tutto costituito da 979 pezzi , presenta un' altezza di 46 centimetri e una larghezza di 29 centimetri . Poggia su un espositore dotato di targa informativa che riporta la parola "Mjolnir" e il logo della Saga Infinity. Nella testa del martello, un’apertura rivela al suo interno i modelli in scala ridotta del Guanto dell’Infinito, del Tesseract e del Fuoco di Odino.

