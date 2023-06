Thor, Anthony Hopkins critico:'Se sei seduto davanti al green screen è inutile recitare'

Il premio Oscar Anthony Hopkins ha interpretato Odino nella saga di Thor del Marvel Cinematic Universe al fianco di Chris Hemsworth nel ruolo del protagonista. In una recente intervista, Hopkins non ha risparmiato critiche nei confronti dell'MCU e delle modalità di lavorazione consuete dei cinecomic di questo tipo.

"Mi hanno messo l'armatura, mi hanno messo la barba. Siediti sul trono, urla un po'. Se sei di fronte ad un green screen è inutile recitare" ha dichiarato l'attore.

Un'opinione che trova d'accordo anche un altro illustre collega di Hopkins, Christian Bale, tra i protagonisti di Thor: Love and Thunder, che in un'intervista a GQ si è soffermato sull'assurdità nel tentare di conciliare un metodo classico di approccio alla recitazione a dei cinecomic.



"Sarebbe stato un pietoso tentativo di farlo, dato che sto cercando di ottenere aiuto per far entrare e uscire gli artigli, spiegare che mi sono rotto un'unghia o che sto inciampando sulla tunica" ha dichiarato Bale.

Le dichiarazioni di Anthony Hopkins sono piuttosto dirette e lamentano la difficoltà di alcuni interpreti nel recitare davanti ad uno schermo verde.

Nel 2021 Anthony Hopkins ringraziò Kenneth Branagh perché proprio grazie al regista di Belfast Hopkins decise di non ritirarsi dal cinema e proseguire la propria carriera.



Non è la prima volta che Hopkins critica lo smodato utilizzo dei green screen nel franchise; a febbraio Angela Bassett difese l'MCU e disse che le dispiaceva per Hopkins se tale strumento gli impedisce di impegnarsi maggiormente nel proprio ruolo.