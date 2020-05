Thor: ammiriamo il concept originale di Loki in tutto il suo splendore

Mentre attendiamo la serie tv su Loki, possiamo fare un salto indietro grazie al concept designer di Thor, che ci mostra il look originale pensato per il personaggio di Tom Hiddleston.

"Questa è un'immagine di Loki che avevo disegnato prima che iniziasse la pre-produzione di Thor. Mi è sempre piaciuta", leggiamo nella descrizione di Ryan Meinerding su Instagram. Vediamo quindi il Dio dell'Inganno in tutta la sua gloriosa imperiosità, e possiamo notare che, oltre allo scettro/lancia che lo caratterizza, è dotato anche di una spada.

Se l'elmo ricalca abbastanza fedelmente quello visto nella versione finale, il costume appare invece molto più dettagliato, soprattutto sul torace e sull'addome. Per certi versi, ricorda quasi un'armatura appartenente al Giappone feudale e a quanto pare Loki sarebbe dovuto apparire come un valoroso combattente. Forse si è scelto un design finale leggermente meno elaborato proprio per non tradire l'identità del personaggio, che resta pur sempre uno scaltro doppiogiochista (anche se con il tempo abbiamo imparato ad apprezzarne il lato più divertente e benevolo). Interessanti anche le parti di tessuto, che vanno a comporre una sorta di lungo mantello con il quale avrebbe potuto competere ancora meglio con quello rosso del fratello. Avrebbe però offerto un appiglio in più per Hulk, che si sarebbe divertito a scaraventarlo a terra con ancor più violenza.

Vi piace il design originale? Sarebbe stato perfetto per Hiddleston? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti. Intanto certi utenti hanno attaccato il personaggio su Twitter, definendolo piatto, ma i fan di Loki hanno contrattaccato immediatamente.